TJK'da Serdal Adalı yeniden başkan

Türkiye Jokey Kulübü'nün bugün gerçekleştirilen seçimli genel kurulunda Serdal Adalı yeniden başkan seçildi.

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İstanbul'da bir otelde yapılan Türkiye Jokey Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda Cüneyt Çalıcıoğlu ile yarışan Serdal Adalı, 108 oyun 63'ünü alarak yeniden başkanlığa getirildi. Diğer Başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ise, 42 oy aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Adalı, yeniden başkan seçildiği için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Genel Kurul, 3 sene daha hizmet etme şansı verdi. Ben sadece Türkiye Jokey Kulübü başkanı değil, tüm atçılık sektörünün başkanıyım. Bu sektörü ne kadar daha ileri götürebiliriz, bundan sonraki 3 senede bunlara çalışacağız. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.