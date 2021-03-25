Bolu'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı! Valilik açıkladı

BOLU Valiliği'nden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının artmasını engellemek amacıyla gösteri ve yürüyüşlerin 4 Nisan gününe kadar yasaklandığı belirtildi.

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Kentte, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle gösteri, yürüyüş ve eylemlerin 4 Nisan tarihine kadar yasaklandığı duyuruldu. Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin salgının artmasına neden olacağı belirtilerek, şöyle denildi:

"Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto gibi eylemler ve etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştır."