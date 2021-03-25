Cristiano Ronaldo için kritik ay belli oldu

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği İtalyan basınında geniş yer bulmaya devam ediyor.

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Sezon sonu yaklaşırken Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki geleceğiyle ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sky Sport Italia'ya konuşan Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, ''Ronaldo'ya sahibiz. O dünyanın en iyisi ve biz de ona sıkı sıkı sarılıyoruz. Cristiano Ronaldo'yu takımda tutmak istiyoruz" demişti.

Hem Gazzetta dello Sport hem de Corriere dello Sport ise yaptıkları haberlerde Mayıs ayını işaret ettiler. Yazılanlara göre Ronaldo ve Juventus yönetimi arasında Mayıs ayında yapılacak toplantıda takımın tekrar şekillendirilmesi üzerine konular masaya yatırılacak.

Juventus Başkan Yardımcısı Pavel Nedved de Ronaldo'nun Haziran 2022'ye kadar takımda kalacağını ve sonrasında ne olacağını göreceklerini söylemişti.

Juventus ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo bu sezon 34 maçta 30 gole imza attı ve 5 de asist yaptı.