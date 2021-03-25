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Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik insan hakları ihlalleri Adana'da protesto edildi

Anadolu Ajansı

Adana'da, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı baskı ve insan hakları ihlalleri protesto edildi.

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İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Adana Şubesi üyeleri, Çin'in uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini protesto etmek için tarihi Taş Köprü'de bir araya geldi.

"Zulme sessiz kalmak zulümdür.", "Doğu Türkistan'da yapılan zulme sessiz kalmayın!", "Zulüm Çin'de bile olsa karşıyız." ve "Doğu Türkistan'da zulüm son bulsun." yazılı dövizler taşıyan grup, Uygur Türkleri'ne uygulanan baskı ve insan hakları ihlallerini protesto etti.

Derneğin Adana Şube Başkanı Ali Çaldır, burada yaptığı açıklamada, baskı ve insan hakları ihlallerini kınadıklarını söyledi.

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