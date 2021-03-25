Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Samatta gözden çıkarıldı

Fenerbahçe, 28 yaşındaki forvetle yolları ayırma kararı aldı. Yönetim, Samatta’nın bonservisini alır almaz kendisini satış listesine koyacak.

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Fenerbahçe, Mbwana Samatta’yı 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonuyla Aston Villa'dan kiralamıştı. Samatta’dan beklentiler büyüktü ancak performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.

Fanatik'in haberine göre; Aston Villa’nın ardından Fenerbahçe’de de kötü bir dönem geçiren yıldız futbolcu için şimdilik tek talip eski takımı Genk. Tanzanyalı oyuncu, 4 yıl formasını giydiği Belçika ekibinde 191 maça çıkmış, 76 gol ve 20 asistlik performansıyla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.

Maaşı çok yüksek

Genk, geçen sene ocak ayında 10 milyon Euro’ya sattığı eski yıldızını geri almak istiyor. Ancak Fenerbahçe’nin ödeyeceği 6 milyon Euro’yu teklif etmeleri pek mümkün görünmüyor. Ayrıca Samatta’nın 2.75 milyon Euro’luk maaşı da Mavi-Beyazlılar için yüksek. Bu transfer için Genk’in yıldız futbolcuyu da daha düşük bir maaşa ikna etmesi gerekecek. Diğer seçenek ise Samatta’nın eski takımına kiralanması.