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Ağrı'da 2 aracı kundaklayıp tehdit notu bıraktı! HDP'li yönetici tutuklandı

 AĞRI'da iki kamyoneti yakıp, tehdit notu bıraktığı suçlamasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı. Kardeşiyle birlikte gözaltına alınıp tutuklanan V.A.'nın HDP'nin il yönetiminde olduğu belirtildi.  

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Ağrı'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda 06 BKT 266 plakalı kamyonetle 25 FN 531 plakalı kamyonet, kimliği belirsiz kişi tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından 2 kamyonet de kullanılamaz hale geldi. A.G.'ye ait yakılan kamyonetin yanında bir de tehdit notu bulundu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, iki aracın kundaklanması olayına ilişkin soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si serbest kalırken, kardeş oldukları belirlenen S.A ve V.A'yla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada yakılan araçların yanına bırakılan notun yazıldığı değerlendirilen bir kalem, evlerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.A.'nın üzerinde bulunan kalemin yapılan incelemede, olay yerinde bulunan notun yazıldığı kalem olduğu belirlendi. V.A.'nın telefonundaki incelemede ise eylemi gerçekleştirirken cep telefonu ile kayda aldığı görüntüler bulundu. Yapılan araştırmalarda notun, bölücü terör örgütüne yakınlığı ile bir ajansa gönderildiği belirlendi.

2019'dan beri HDP il yönetiminde olduğu ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişiden S.A. serbest bırakılırken, V.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Fatih Mahallesi'nde 2 aracı kundaklamaktan tutuklanan V.A.'nın 2019'dan beri HDP il yönetiminde olduğu belirlendi. 

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