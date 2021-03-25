BIST 1.410
DOLAR 7,95
EURO 9,44
ALTIN 443,24
HABER /  YEREL
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Değeri 10 milyon lira! İstanbul'da milyonlarca ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL'da sahte cinsel içerikli hap satışı yapılan 2 ayrı adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 milyon 239 bin 836 adet sahte hap ele geçirildi.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziosmanpaşa'da dün internet üzerinden cinsel içerikli hap satıldığı belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Polis ekiplerince yapılan aramalarda, 5 bin 100 adet cinsel takviye içerikli çikolata, 500 adet cinsel içerikli damla, 36 bin 672 adet cinsel içerikli jel krem, 100 adet cinsel içerikli paketlenmiş toz, 2 bin 772 adet cinsel içerikli macun, 5 bin 600 adet cinsel içerikli ıslak mendil, 720 adet cinsel içerikli sprey, 701 bin 870 adet boş kutu, 160 bin adet etiket, 10 bin 452 adet boş şişe, 19 bin 650 adet kapak, 14 bin adet şişe valfi, 20 kilogram Lidokain adı verilen cinsel ilaç yapımında kullanılan etken madde ele geçirildi. Maddelerin piyasa değerinin 10 milyon 56 bin 188 lira olduğu belirtildi. Adreslerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Sahte ürünler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul'da kubbedeki tabut görenleri şok etti! Mezardan çıkmış hikayesi bakın ne Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
TBMM Başkanı Şentop: Erdoğan isterse Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nden de çıkabilir
İsrail Filistin köyü Arakib'i 185'inci kez yıktı
Toyota Proace City’nin fiyatları açıklandı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanı Dr.Rıdvan Karaali açıkladı: Maske kullanımı uzun yıllar devam edecek
İzmir'de tek bir hayalleri vardı arazilerini sattı! Eve dönünce şok oldu
Anayasa Mahkemesi'nden HDP İstanbul yöneticilerinin başvuruları hakkında karar
Angela Merkel'den dikkat çeken Türkiye açıklaması
AB Liderler Zirvesi bugün başlıyor... Zirve öncesi Türkiye'ye üstü kapalı tehdit
Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan kişi HDP’li Çıktı
Ağrı’da AK Partili ailenin araçlarını kundaklayan kişi HDP’li Çıktı
Yorumlar