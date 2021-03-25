Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Uzmanı Dr.Rıdvan Karaali açıkladı: Maske kullanımı uzun yıllar devam edecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinde cerrahi maskeler salgından korunmak amacıyla hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımı oldukça önemli. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Karaali de ülkemizde bu alışkanlığın uzun yıllar süreceğini söyledi.

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Koronavirüs pandemisinde aşılamanın belirli bir düzeye ulaşmadan maskesiz bir hayatın düşünülemeyeceğini ifade eden Dr. Rıdvan Karaali, "2021 yılı için şimdiye kadar olduğu gibi devam edecek. Avrupa'dan gelen haberler salgının üçüncü dalgasının başladığı yönünde. Ülkemizde de vakalarda da artış var. Hastaneye henüz yansımasa da önümüzdeki mart ve nisan ayı bu açıdan dikkat etmemiz gerekecek. Aşılamanın toplumun belli bir düzeyine ulaşana kadar bahsettiğimiz önlemlere uymaya devam edeceğiz. Bu sadece ülkemizdeki aşılama için de yeterli değil, dünya genelinde ülkelerde aşılama belirli bir düzeye gelene kadar mevcut önlemlere devam etmeliyiz" dedi.

"Diğer hastalıkların bulaş riskini de engelliyor"

Öte yandan, özellikle dönemsel salgın zamanlarında enfeksiyonların bulaş riskini düşürmesi nedeniyle maske kullanımının önemine değinen Dr. Karaali, "Geçmişe baktığımızda SARS, 2002-2003 yılında Çin'de çıktığında o dönemdeki Asya ülkelerinde mevsimsel salgın dönemlerinde maske kullanım alışkanlığının olduğunu gördük. Dolayısıyla bu kadar ses getiren koronavirüs sonrasında belki de yıllarca toplumda belirli bir kesimi kalabalık alanlarda salgın dönemlerinde maske kullanmaya devam edecek. Bundan sonraki yaşantımızda daha haşır neşir olacağız. Asya ülkelerinde daha çok kalabalık yoğun toplu taşımada, AVM'de, toplantı alanlarında 2002'den beri maske takma alışkanlığının devam ettiğini gördük. Bizim ülkemizde ekim-kasım ve mart-nisan ayları salgın dönemdir. Bir varsayım çıkarırsak pandemi sonrası maske alışkanlığı devam edecektir. Salgın döneminde maskenin önemi kanıtlandığı için hastalığı geçirmiş, çevresinde görmüş kişiler bu kaygıyla maske kullanacaklardır" diye konuştu.