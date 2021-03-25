Bekir Pakdemirli'den 'çiftçiye destek ödemesi' açıklaması: 81 ilde yarın başlayacak

Çiftçiye yapılacak destek ödemesiyle ilgili son dakika açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin 81 ilde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

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Yüzbinlerce çiftçinin merakla beklediği gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurdu. "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız." açıklaması yapan Bakan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" bilgisini paylaştı.

Paralar nasıl çekilecek?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.