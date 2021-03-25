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Bekir Pakdemirli'den 'çiftçiye destek ödemesi' açıklaması: 81 ilde yarın başlayacak

Çiftçiye yapılacak destek ödemesiyle ilgili son dakika açıklamalar yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot gübre desteğinin 81 ilde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

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Yüzbinlerce çiftçinin merakla beklediği gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, duyurdu. "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız." açıklaması yapan Bakan Pakdemirli, "Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız" bilgisini paylaştı.

Paralar nasıl çekilecek?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar 26 Mart, 4 olanlar 2 Nisan, 0 ve 2 olanlar ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

Öte yandan Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Pakdemirli, "Salgın döneminde tarım ve gıdayla ilgili 106 tedbiri hayata geçirdik. Tarım ve gıda ihracatımız 20,7 milyar dolara ulaştı. Tarımsal desteklerimizi 24 milyar liraya çıkardık. Son 19 yılda 255 milyar liralık sulama yatırımı yaptık." açıklaması yaptı.

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