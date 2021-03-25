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Bolu'da dehşet! Barışmayı kabul etmeyen sevgilisinin kapısının önünde kendini vurdu

 BOLU'da Bahadır M. (30), barışma isteğini geri çeviren kız arkadaşı Elif Pınar Ö.’nün kapısının önünde, tabancayla intihara kalkıştı. Kendisini karnından vuran Bahadır M. hastanede tedaviye alındı. Genç kadın ifadesinde "Evde yalnızdım, kapıyı açmadım" dedi.

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Bolu'da Bahadır M., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı Elif Pınar Ö.'ye barışma teklifinde bulunmak için evine gitti. Genç kız, Bahadır M.'nin teklifini geri çevirip, kapıyı açmadı. Bunun üzerine Bahadır M., yanında getirdiği tabancayı karnına dayayarak tetiğe bastı. Silah sesini duyan Elif Pınar Ö. durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Bahadır M.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Bahadır M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Elif Pınar Ö., polise verdiği ifadesinde, "Ben görmedim. Çünkü kapıyı hiç açmadım. Evde yalnızdım. Şu anda babam geldi ama olay sırasında evde tektim" dedi.

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