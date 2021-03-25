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IMF'den sevindiren açıklama: Türkiye'de enflasyon düşecek

IMF Türkiye Masası Şefi Donal McGettigan, Türkiye'nin para politikası uygulamaları, enflasyon ve büyüme rakamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Enflasyonun kademeli olarak düşeceğini öngördüklerini söyleyen McGettigan, "Kredibilitenin iyileşmesini sağlayan politika değişikliği enflasyonu da kademeli olarak düşürecektir. Sıkı ve sürdürülebilir para politikası uygulaması, Türkiye ve yurt dışındaki yatırımcıların güveni için hayati önem taşıyor." açıklamasında bulundu.

"Büyüme yüzde 3.5 civarında dönebilir''
IMF Türkiye Kıdemli Daimi Temsilcisi Ben Kelmanson büyüme ve yapısal reform başlıklarına yönelik, "Türkiye'de 2022'den itibaren büyümenin yüzde 3,5 civarındaki potansiyeline geri dönmesini tahmin ediyoruz. Mali sektöre, finansa, iş gücü piyasası ve şirketler kesimine yönelik hedef odaklı yapısal reformlar salgının olası uzun vadeli etkilerini hafifletmeye yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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