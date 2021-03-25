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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya heabında paylaşımda bulundu.  Açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.

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