Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi MSB'den açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladıAbone ol
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya heabında paylaşımda bulundu. Açıklamada "Irak kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." denildi.