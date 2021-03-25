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Mustafa Varank: Finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor" düşüncesini savundu.

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"Üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Son günlerde finansal piyasalardaki dalgalanmalar, ekonomimizin gerçekleriyle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

"Ekonomi alanındaki bakanlıklarımızla koordinasyon içinde Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, istihdam ve ihracatta tutmakta kararlıyız" açıklamasında bulunan Bakan Varank, "KOSGEB'in Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı adını verdiğimiz yeni programının ilk çağrısına bugün itibarıyla çıkıyoruz." bilgisini verdi.

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