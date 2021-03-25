Şişli’de otel odasında çifte ölüm! Biri banyoda diğeri yatakta bulundu

ŞİŞLİ'de bulunan otelin odasında biri kadın 2 kişi ölü bulundu. Odada inceleme yapan ekipler uyuşturucu maddeye rastladı.

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Olay, Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir butik otelde yaşandı. İddiaya göre, kaldıkları otelden geçtiğimiz pazartesi günü ayrılması beklenen Hiranur Korkmaz (42) ve Muhammet Osman Gürlek’in (38) çıkmadıklarını fark eden otel çalışanları, ilk önce kapıyı çaldı, ses gelmeyince de resepsiyondan yedek anahtarı alarak odaya girdi.

Hiranur Korkmaz'ın cansız bedeni yatağın üzerinde görülürken Osman Gürlek'in cansız bedeni de banyoda bulundu. Bu durum karşısında paniğe kapılan otel görevlileri durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri odada ve cesetler üzerinde incelemelerde bulundu.

Uyuşturucu madde bulundu

Yapılan ilk incelemelerde cesetlerin üzerinde herhangi bir delici, kesici ya da ateşli silah izine rastlanmadı. Ekipler daha sonra odada yapılan incelemede uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde buldu.

Otopsi yapılacak

Ekiplerin çalışmalarının ardından iki kişinin cesetleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan Polis ekipleri otelin güvenlik kamera kayıtlarını da incelemeye aldı.