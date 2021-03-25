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VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 9. kez finalde

VakıfBank, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında İtalyan ekibi Unet e-work Busto Arsizio'yu 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında İtalyan ekibi Unet e-work'ü deplasmanda 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

VakıfBank, sahasında 3-2 kaybettiği karşılaşmadan sonra rakibini deplasmanda set vermeden yendi.

Sonuncusu 2018'de olmak üzere turnuvada 4 şampiyonluğu bulunan VakıfBank, bu sonuçla 9. kez adını finale yazdırdı.

VakıfBank, 1 Mayıs'taki finalde bir diğer İtalyan temsilcisi Imoco Volley ile karşılaşacak.

Unet e-work: 0 - VakıfBank: 3

Salon: E-work Arena

Hakemler: Christian Peter Wolf (İsviçre), Vitor Alexandre Goncalves (Portekiz)

Unet e-work: Gennari, Stevanovic, Poulter, Gray, Olivotto, Mingardi (Leonardi, Herrera, Escamilla)

VakıfBank: Ognjenovic, Braga Guimaraes, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Rasic (Ayça Aykaç)

Setler: 13-25, 15-25, 15-25

Süre: 71 dakika (21, 27, 23)

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