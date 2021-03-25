Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Prof. Hakan Kara'dan dolar uyarısı: Bizi epey dalgalı günler bekliyor

Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Prof. Hakan Kara, Merkez Bankası'ndaki başkan değişiminin ardından fırlayan dolar kurunu değerlendirdi. Prof. Kara, "Kurun ateşi sönmüş görünse de bundan sonra bizi bir müddet epey dalgalı günler bekliyor." uyarısı yaptı.

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Eski Merkez Bankası baş ekonomisti Prof. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın başına getirilmesinden 4.5 ay sonra Naci Ağbal’ın görevden alınmasıyla yaşanan dalgalanmanın başlangıç olduğunu, kurun ateşi sönmüş gibi görünse de uzun süre dalgalanma yaşanacağını belirtti.

"Tam tersi etki yapacağı ortada"

Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın imzalı habere göre Prof. Kara, "Merkez Bankası başkanının neden değiştiğini anlamak zor. Eğer amaç faizleri düşük tutmaksa böyle bir değişikliğin tam tersi etki yapacağı ortada. Eski Başkan kalsaydı belki yıl ortasından itibaren Merkez Bankası’nın faizini düşürmeye başlaması mümkün olacaktı" düşüncesini dile getirdi.

Yanlışların faturasını ödemeye başladığımız bir döneme giriyoruz.

"Epey dalgalı günler bekliyor"

Prof. Kara, piyasaların son durumuna ilişkin ise “Kurun ateşi biraz sönmüş gibi görünse de bundan sonra bizi bir müddet epey dalgalı günler bekliyor. Son yıllarda ekonomide yaptığımız yanlışların faturasını ödemeye başladığımız bir döneme giriyoruz” yorumunu yaptı.