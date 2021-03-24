Mansur Yavaş'ın milyonluk makam aracı tartışma yarattı

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında işi gidip gelirken minibüs kullanıyorum sözleri tartışma yarattı. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Mansur Yavaş'ın sözlerini yalanlayarak 3,5 milyonluk makam aracının fotoğraflarını paylaştı.

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ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi makam aracını satarak işe minibüsle gidip geldiğini söylemesi sosyal medyada tartışma yarattı. Yavaş'ın bu sözlerinin hemen ardından kullandığı lüks makam aracının fotoğraflara paylaşıldı.

Mansur Yavaş, Haber Global'da konuştu. Tasarruf amacıyla makam araçlarının büyük bölümünü sattıklarını söyleyen Yavaş, Melih Gökçek döneminde sekreterlere bile makam aracı tahsis ettiklerini ileri sürdü. Yine tasarruf amacıyla başkanlığa tahsis edilen makam araçlarını da sattığını anlatan Yavaş, işe minibüsle gidip geldiğini söyledi. "Toplu ulaşım aracı mı kullanıyorsunuz" sorusuna ise Yavaş, "Hayır belediyeye ait minibüs" cevabını verdi.

O sözler tartışma yarattı

Mansur Yavaş'ın "Minibüs kullanıyorum şehir dışlarında ise Vakıfbank'ın tahsis ettiği ve ücret ödemediğimiz aracı var" sözleri sosyal medyada tartışma yarattı. Minibüsün aslında VIP aracı olduğu belirtilirken, paylaşımlarda Yavaş'ın 3,5 milyon değerinde lüks makam aracını Ankara içinde kullandığına ilişkin fotoğraflar yer aldı.

İkinci yalanlama da imza kullanımı

Yavaş'ın açıklamalarına ilişkin bir diğer yalanlama da belediyeye ait hizmetlerde kendi adının yer almadığını için sözler oldu. Biz hizmetlerde sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin adını kullanıyoruz, benim ismim yer almıyor" sözlerine rağmen atılan tweetlerde birçok hizmette Mansur Yavaş isminin yer aldığı görüldü.

İşte Yavaş'ın o sözleri;

"Gerek yok bunlara. Tabii herkesin kendi tercihidir. Birçok yerde belediye başkanlarımızın devasa fotoğraflarını görüyorum. Ne bayram mesajında veya belediyenin hiçbir etkinliğinde fotoğrafımız olmaz. Sadece şu yazılır. Yani yapılan bir etkinlikle ilgili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yazılır veya Ankara Büyükşehir Belediyesi yazılır. O kadar... Şimdi biz kendi malımızı falan dağıtmıyoruz. Biz halktan aldığımız parayla yapacağımız yardımları veya masrafları onların parasıyla yapıyoruz. Kişisel reklamımızda kullanamayız."

Fotoğraflarının asılmasını yasaklamış

ABB'de kendisine ait fotoğrafların asılmasını da bir genelgeyle yasaklarını söyleyen Yavaş, böylelikle personelin riyakarlık yapmasına gerek kalmadığını ifade etti. Sosyal medya kullanımında da bu konuda hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Yavaş, belediyeye ait hizmetlerde de kendi adının kullanımı yerine sadece Ankara Büyükşehir Belediyesi ibaresinin yer aldığını belirtti.