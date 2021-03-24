Türkiye Hollanda maçı golleri ve geniş özeti

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında konuk ettiği Hollanda'yı 4-2 yendi. Hat-trick yapan Burak Yılmaz maça damgasını vururken; millilere zaferi getiren diğer golü Hakan Çalhanoğlu kaydetti. Kalecimiz Uğurcan Çakır, 90+4'te Depay'ın penaltı atışında gole izin vermedi. Takımımız sıradaki maçında 27 Mart Cumartesi günü deplasmanda Norveç'le karşılaşacak.

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81' GOOLLL! Burak Yılmaz'ın enfes frikik golü ile durumu 4-2'ye getiriyoruz! Ceza yayının hemen sol tarafından kullandığımız serbest vuruşta Burak Yılmaz sağ ayağının içi ile çok sert vuruyor ve meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturuyor.

76' GOL! Hollanda, Luuk De Jong ile farkı bire indiriyor! Sol kanattan gelişen atakta Memphis Depay'ın ortasında ön direkte kalecimiz Uğurcan Çakır'dan seken top Luuk De Jong'a çarparak filelerimize gidiyor.

75' GOL! Hollanda, Davy Klaassen ile durumu 3-1'e getiriyor! Sol çaprazda topla buluşan Memphis Depay ortasını penaltı noktasının sol tarafına doğru gönderiyor. Bu noktada topla buluşan Davy Klaassen dönerek yerden vuruşunu yapıyor ve kalecimiz Uğurcan Çakır'ın müdahalesinde rağmen meşin yuvarlak filelerimizle buluşuyor.

46' GOOLLL! Hakan Çalhanoğlu ile farkı üçe çıkartıyoruz! Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Hakan Çalhanoğlu yerden vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor.

34' GOOLLL! Burak Yılmaz'ın penaltı golü ile farkı ikiye çıkartıyoruz! Yusuf Yazıcı'nın pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Okay Yokuşlu topu tekrar çevirmek isterken rakibinin müdahalesi ile yerde kalıyor ve hakem beyaz noktayı işaret ediyor. Penaltı vuruşu için topun başına Burak Yılmaz geliyor. Burak Yılmaz meşin yuvarlağı sol üst köşeden filelerle buluşturuyor.

15' GOOLLL! Burak Yılmaz ile öne geçiyoruz! Hakan Çalhanoğlu'nun pası ile ceza yayı sol tarafında topla buluşan Burak Yılmaz vuruşunu yapıyor ve savunmada Matthijs De Ligt'e çarpan top kalenin sol tarafından filelerle buluşuyor.