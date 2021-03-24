Avrupa Birliği koronavirüs aşı ihracatına ek sınırlama getirdi

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarına yönelik ihracat kısıtlamalarını katılaştırma ve başta İngiltere olmak üzere diğer ülkelere aşı gönderilmesini sınırlandırma kararı aldı.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Balkan Yardımcı Valdis Dombrovskis, Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında, tedarik sorunları nedeniyle ocak ayı sonunda uygulanmaya başlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ihracatını izne tabi tutan mekanizma hakkında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19 aşı tedarik zinciri güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan ihracat izin mekanizmasının yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını belirten Dombrovskis, aşı ihracatına 'mütekabiliyet ve orantılılık' ilkeleri getirdiklerini söyledi.

Dombrovskis, önemli üretim kapasitesine sahip bir ülkenin aşı veya üretimde kullanılan madde ihracatını kısıtlaması halinde bu ülkeye ihracatın değerlendirme sürecinden geçeceğini anlattı.

Aşı ihracatında doğru dengenin sağlanması gerektiğine işaret eden Dombrovskis, bir ülkeye aşı gönderilmesinde epidemiyolojik durum ve aşılama oranlarının gözetileceğini vurguladı.

Dombrovskis, yeni düzenleme ile daha önce aşı izin mekanizmasından muaf tutulan bazı ülkelerin de yönetmelik kapsamına alındığını, böylece kuralların çevresinden dolaşılmasının engellendiğini ifade etti.

AB'nin aşı izin mekanizmasını dengeli biçimde kullandığını iddia eden Dombrovskis, şimdiye kadar 381 talepten sadece AB'ye taahhütlerini yerine getirmeyen AstraZeneca'ya ait 1 tanesinin kabul edilmediğini anlattı.

Dombrovskis, AB'nin ocak ayı sonundan beri 33 ülkeye toplam 43 milyon doz aşı gönderilmesini onayladığını söyledi.

AB Komisyonunun konuyla ilgili açıklamasında da mekanizmanın başladığı tarihten beri AB'den İngiltere'ye 10 milyon 900 bin, Kanada'ya 6 milyon 600 bin, Japonya'ya 5 milyon 400 bin, Meksika'ya 4 milyon 400 bin, Suudi Arabistan, Singapur ve Şili'ye 1 milyon 500 bin, Hong Kong'a 1 milyon 300 bin ve Avustralya'ya 1 milyon doz aşı gönderildiği kaydedildi.

Mekanizma ile AB vatandaşlarının Kovid-19 aşılarına zamanında erişimin sağlaması amaçlandığı belirtilen açıklamada; daha önce mekanizma kapsamı dışındaki Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bosna Hersek, Gürcistan, İsrail, Ürdün, İzlanda, Lübnan, Libya, Lihtenştayn, Karadağ, Norveç, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve İsviçre'nin sisteme dahil edildiği ifade edildi.