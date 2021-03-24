Fenerbahçe'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Böylece sarı-lacivertli kulüpte Kovid-19'a yakalanan oyuncu sayısı 5'e yükseldi.

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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir oyuncunun daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yaşanan vakalar sonrası kontrol amaçlı yapılan PCR testleri neticesinde bir oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.

Futbolcunun izolasyona alındığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de daha önce de toplam 4 futbolcunun koronavirüse yakalandığı duyurulmuştu.