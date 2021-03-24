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Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

Anadolu Ajansı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili, parti kapatmaların kendilerinin de başına geldiğini belirterek Saadet Partisi olarak bu olaya sıcak bakmadıklarını söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin parti kapatma gündemiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasimize zarar veren, millet iradesini yok sayan tavrın son bulması şart. Biz, bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'mize hiç kimsenin 2021 yılında 1990'lı yılların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkının olmadığı kanaatindeyiz."

Karamollaoğlu, Türkiye'de suç kavramının 'kişiye ve döneme göre icat edildiğini' öne sürerek şunları kaydetti:

"HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinde sergilenen tutum ve davranışları ve ardından TBMM'de, kanaatimize göre, vicdanları yaralayacak şekilde gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Suçluysa cezalandırılsın. Kimsenin itirazı olmaz ama usul ve yaklaşımın da kimseyi rencide etmeyecek tarzda olması icap eder."

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