Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılmasına karşı çıktı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP'nin kapatılması için açılan dava ile ilgili, parti kapatmaların kendilerinin de başına geldiğini belirterek Saadet Partisi olarak bu olaya sıcak bakmadıklarını söyledi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin parti kapatma gündemiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Demokrasimize zarar veren, millet iradesini yok sayan tavrın son bulması şart. Biz, bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'mize hiç kimsenin 2021 yılında 1990'lı yılların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkının olmadığı kanaatindeyiz."