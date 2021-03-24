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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün, dönüş yolunda trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

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Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.

Kazada hafif yaralanan Şeyma Döğücü, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık durumu nasıl?
Tedavisinin ardından taburcu edilen Döğücü'nün, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Döğücü'nün kaza geçirdiğini Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım duyurdu.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, kazayı duyurdu
Yıldırım, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum."

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