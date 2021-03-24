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Joachim Löw'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Alman teknik adam Joachim Löw, ''Avrupa Şampiyonası'nda sonrasında neler olacağını göreceğiz. Öncesinde hiçbir kulüple direkt olarak görüşmem.'' dedi.

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Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, 15 senelik milli takım kariyerini Euro 2020'nin ardından sonlandıracağını açıklamıştı. Erol Bulut'la yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında Joachim Löw de var.

Almanya A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, hakkında çıkan transfer iddialarına şu yanıtı verdi; ''Menajerimin şu an ne yaptığını bilmiyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan önce teklifler ile rahatsız edilmek istemiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda sonrasında neler olacağını göreceğiz. Öncesinde hiçbir kulüple direkt olarak görüşmem.''

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