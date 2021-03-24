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İzmir'de toprağın altına gömülü halde ele geçirildi! Binlerce yıllık

İhlas Haber Ajansı

İZMİR'de Roma İmparatorluğu dönemine ait milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen döşeme mozaik ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan mimari obje ele geçirildi

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Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda İ.B. isimli şahsın ikametinde ve bahçesinde yapılan arama neticesinde toprağın yaklaşık 2 metre altında Roma İmparatorluğu dönemine ait olan milattan sonra 3. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen beyaz, kırmızı, sarı ve siyah teseralarla yapılmış, en dışta sarmaşık taşlardan oluşan bordür, bordürden sonra zincir motifleri bulunan düzlemenin bulunduğu döşeme mozaik ile çok sayıda tarihi eser niteliği taşıyan mimari obje ele geçirildi. Ele geçirilen mozaik ve tarihi eser niteliği taşıyan mimari objeler, Ödemiş Müze Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. İ.B. isimli şahıs gerekli işlemler için KOM grup amirliğine intikal ettirildi.

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