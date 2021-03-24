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İmamdan musluk hırsızlarına 'Allah akıl, fikir, hidayet nasip etsin' mesajı

Demirören Haber Ajansı

BURDUR'da şadırvan ve tuvaletlerdeki muslukların çalındığı Şirinevler Camii'nin imamı Mustafa Yavuz, hırsızlara astığı yazıyla mesaj gönderdi. Şadırvan ve tuvalete, "Allah sana akıl, fikir, hidayet nasip etsin kardeşim. Bir daha ihtiyacın olursa Allah için muslukları yerinden sökme. Cami görevlisinden ihtiyacını iste, temin edilsin" mesajı asan imam Yavuz, "İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim" dedi.

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Şirinevler Mahallesi'ndeki Şirinevler Camii'ne bugün saat 07.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz kişi, şadırvandaki 3, kadın tuvaletindeki 1 ve erkek tuvaletindeki 2 musluğu çaldı. Öğle namazına geldiğinde durumu fark eden cami imamı Mustafa Yavuz polise haber verdi. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsıza mesaj verdi
Yaklaşık 15 gün önce de şadırvan ve tuvaletteki 5 musluğun kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söküldüğü caminin imamı Mustafa Yavuz, şadırvan ve tuvalete yazı asarak, hırsızlara çağrı yaptı. Yavuz mesajında, "Cami tuvaleti ve şadırvanında toplamda 5 adet musluğu yerinden söken şahsı muhterem, Allah sana akıl, fikir, hidayet nasip etsin kardeşim. Bir daha ihtiyacın olursa Allah için muslukları yerinden sökme. Cami görevlisinden ihtiyacını iste temin edilsin" dedi. Yavuz, mesajın altına kendi adını ve cep telefonu numarasını da ekledi.

'İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim'
Mustafa Yavuz, "Allah razı olsun cemaatimiz muslukların yenisi aldı ve taktık. Her namaza gelişimde musluklar yerinde duruyor mu durmuyor mu diye kontrol ettim. Bugün sabah da hem şadırvandan hem de tuvaletten yine musluklar çalınmış. Bu yazıyı astım. İhtiyacı varsa gelsin ben parasını vereyim. Şunların toplam maliyeti 100 lira ancak. Polisler geldi güvenlik kamerası görüntülerine baktı" dedi.

Hırsız kamerada
Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde şüphelinin caminin bahçesindeki şadırvan ve tuvaletlere girdiği ardından da dışarı çıkarak, uzaklaştığı yer aldı.

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