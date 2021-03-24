Son dakika Türkiye Varlık Fonu 1,25 milyar euro kredi aldı

TÜRKİYE Varlık Fonu (TVF), 2019’da sağladığı 1 milyar euroluk sendikasyon kredisini, 1,25 milyar euro olarak yenilediğini duyurdu.

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Türkiye Varlık Fonu'ndan (TVF)yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 yıl vadeli yeni sendikasyon kredisi Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla sağlandı.

Yeni sendikasyon kredisinin yıllık maliyeti 2019 yılında oluşan maliyetin 25 baz puan altında kalarak Euribor + yüzde 2,25 olarak gerçekleşti.

Talep 1,4 milyar euro

ICBC ve Citibank'ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen ve 1,4 milyar euro talep alınan işlemde, ICBC lider talep toplayıcı, Citibank talep toplayıcı ve dokümantasyon temsilcisi, HSBC ise kredi temsilcisi olarak görev aldı.

Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING, Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici olarak; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Société Générale de lider düzenleyici seviyesinde katıldı.