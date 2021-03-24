Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan: Türkiye yaşadığı türbülansı aşacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, "Türkiye, şu anda yaşadığı türbülansı aşacak, sakinleşecek ve yoluna devam edecek" açıklamasını yaptı.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan'ın gündeminde ekonomi vardı. Türkiye'nin tasarruf oranını artırması gerektiğini ifade eden Aşan, uzun dönemli bir yol haritasının izlendiğini belirtti.

"Tasarruf oranımızı artırmalıyız"

Aşan, Türkiye'nin finans sistemindeki güçlü ve zayıf yanlarına ve İstanbul Finans Merkezi'ne ilişkin soru üzerine, Türkiye'nin bankacılık sektöründeki kurumsal yapının çok ciddi sigorta görevi gördüğünü söyledi.

Türkiye'nin çok büyük ekonomiye sahip olduğunu dile getiren Aşan, etki ettiği coğrafya ile birlikte çok ciddi bir potansiyeli barındırdığının altını çizdi.

Aşan, Türkiye'nin henüz 2,5 yıllık yeni bir sisteme sahip olduğunu, bu sistemin zamanla çok daha iyi işler hale geleceğini kaydetti. Tasarruf oranındaki düşüklüğün ise dezavantaj olduğunu belirten Aşan, bir şekilde tasarruf oranının artırılması gerektiğini anlattı.

"Türkiye, yaşadığı türbülansı aşacak"

Göksel Aşan, Türkiye'nin şu anda yaşadığı türbülansı aşacağını, sakinleşeceğini ve yoluna devam edeceğini vurgularak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Finans Merkezi gibi büyük ve uzun dönemli, geleceğe dair projeleri kurban etmemeliyiz. 2022'nin ortasında İstanbul Finans Merkezi'ni faal hale getireceğiz. TBMM'de bir kanun var. O da önümüzdeki günlerde Genel Kurula inecek. Kanun onaylanınca zaten Resmi Gazete'de yayımlanacak. Birtakım istisnalar var ancak bu istisnalar tamamen belirli, spesifik işlem bazında istisnalar. Onun bir formülasyonu var. Bu kanun çıktıktan sonra da hemen lansmana başlayacağız.

Tabii yabancıların gelmesini çok istiyoruz. Ortamı da biraz onlara uygun hale getirmemiz gerekiyor. Ben bunların küçük sancılar olduğu kanaatimdeyim. Bunlar aşılacak. Türkiye'yi ve İstanbul'u konuştuğumuzda ve etkinliğini de dikkate aldığımızda inanılmaz bir potansiyelden bahsediyoruz. Bu işlere daha uzun dönemli bakmamız lazım. O açıdan çok ümitliyim"