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Diyarbakır'da evlat nöbetine bir aile daha katıldı yeter artık dayanamıyorum

Anadolu Ajansı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde sürdürdüğü evlat nöbetine bir aile daha katıldı.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 569'uncu gününde devam ediyor.

Daha önce ikamet ettikleri İstanbul'dan 7 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Fırat için Batman'dan gelen anne Nisbete Yüksel de oturma eylemine dahil oldu.

Anne Yüksel, evladının bir akşam evden çıktığını ve bir daha dönmediğini söyledi.

Çocuğunu bulmak için elinden geleni yaptığını fakat bir sonuç elde edemediğini belirten Yüksel evladı için oturma eylemine katıldığını dile getirdi.

Evladını HDP'den istediğini ifade eden Yüksel şöyle konuştu:

"Yeter artık dayanamıyorum, çocuğumu istiyorum. Buradaki annelerin hepsi ağlıyor, evlatlarını istiyor, yazık değil mi? Bu annelere acımıyor musunuz? Biz ne yapıyorsak çocuklarımız için yapıyoruz.

Oğlum neredeysen annene gel, senin hasretinden hastayım. Sen gittiğinde gençtim, kederinden yaşlandım, ölüyorum. Seni dağa gitmen için dünyaya getirmedim. Sana baktım büyüttüm, bunun için miydi? Bana acımıyor musun? Neredeysen gel, baban da çok hasta."

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