Müzisyen Cem Adrian'ın babası Celal Filiz Edirne'de toprağa verildi

Cem Adrian'ın kanser nedeniyle hayatını kaybeden babası Celal Filiz(69), koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle Edirne'nin Ekmekçi köyünde toprağa verildi.

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Cem Adrian olarak bilinen müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kanser tedavisi gören babası Celal Filiz, dün hayatını kaybetti. Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı.

Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.