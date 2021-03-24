Adana'da dün toprağa verdiği eşinin mezarı başında oğlunu ölü buldu

ADANA'da önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Felek Naz Y., oğlu Mehmet Emin Y.’nin de katıldığı cenazede dün Karslılar Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi. Bugün eşinin mezarını ziyarete giden eşi gördüğü manzarayla bir kez daha yıkıldı.