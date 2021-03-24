Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'ndan 'parti kapatma' mesajı: Nihayete ermeli

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinib genel merkezinde yaptığı açıklamada, parti kapatmalarla ilgili 'Nihayete ermeli' dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da parti genel merkezinde basın mensuplarına gündemi değerlendirdi. Karamollaoğlu, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini söyledi. Karamollaoğlu, ekonomiyle ilgili alınan kararların yatırımcıların güvenini sarstığını ve dövizin yükselmesine neden olduğunu ifade etti.

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz. Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz meselelerin başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesini istiyoruz." dedi.

Artık Türkiye'nin bu zihniyetle yönetilmesi mümkün değil

İktidarın ekonomi, dış politika ve adaleti zedelediğini ifade eden Temel Karamollaoğlu, "Tek adam sistemine geçildiği günden bu yana Türkiye'de sadece Türk lirası erimiyor, umutlar eriyor, geleceğimiz eriyor, gençlerimizin azmi eriyor, kısacası ülkemiz eriyor. Artık Türkiye'nin bu zihniyetle yönetilmesinin mümkün olmadığı, iktidarın ise son döneme geldiği net bir şekilde görülüyor." diye konuştu.

Parti kapatmaların nihayete ermesini istiyoruz

Türkiye'nin parti kapatma gündemiyle karşı karşıya olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

“Biliyorsunuz, ben siyasi partilerin kapatılmasına her zaman karşı oldum. Siyasi partilerin kapatılmasını hiçbir zaman savunmadım. Partilerin kapatılmasını kim istiyor, kim istemiyor belli. Gerçek kişi ile tüzel kişiyi ayırmamız lâzım. Gerçek kişi bir suç işliyorsa, bedelini ödemeli. İster siyasette, ister siyaset dışında... Tüzel kişiyi cezalandırmanın hiçbir anlamı olmaz. Bir parti kapatılır, diğeri açılır.”

Bu sözler kime ait kıymetli arkadaşlar? Çok değil daha bundan 6 yıl evvel Sn. Erdoğan’a ait olan sözler!

Kendisi bizzat parti kapatmanın karşısındayım derken bugün Türkiyemiz yine parti kapatmalar gündemi ile karşı karşıya bırakıldı.

Bu ülkede demokrasimize zarar veren millet iradesini yok sayan tavrın son bulmasını istiyoruz. Biz bugün adaletin hakim olduğu, demokrasinin işlediği, millet iradesinin hüküm sürdüğü bir memleket istiyoruz.

Milli Görüş olarak en çok muzdarip olduğumuz meselelerin başında gelen parti kapatmaların nihayete ermesini istiyoruz.

Türkiyemize kimsenin 2021 yılında 1990’ların karanlık ruhunu yaşatmaya hakkı yoktur. Tarihe utanç vesilesi olarak geçecek kararlar almaya, meşru siyasetin önünü tıkamaya kimsenin hakkı yoktur.”

KİŞİYE VE DÖNEME GÖRE SUÇ İCAT EDİLİYOR

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Türkiye'de suç kavramının "kişiye ve döneme göre icat edildiğini" belirterek, şöyle devam etti:

Meşru siyaset alanı giderek daraltılmaktadır. Adeta hukuk, kişilerin hangi partiye mensup olduklarına, iktidarın hangi dönem kiminle ortaklık yaptığına göre şekil almaktadır. Dün suç sayılmayan bir eylem, bugün en ağır şekilde cezalandırılmakta; kişiye ve döneme göre 'suç kavramı' icat edilmektedir.

Kocaeli Milletvekili Sn. Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sürecinde sergilenen tutum ve davranışları ve ardından TBMM'nde vicdanları yaralayacak şekilde gözaltına alınmasını doğru bulmadığımızı bir kez daha ifade ediyoruz. Suçluysa cezalandırılsın kimsenin itirazı olmaz ama usul ve yaklaşım da kimseyi rencide etmeyecek tarzda olmalıdır.

Bizim örfümüzde, geleneğimizde su içen ve abdest alan birisine dokunulmaz. Gergerlioğlu’nun namaz kılmak için abdest alınmasına dahi müsaade edilmeden derdest edilmesi de vicdanları yaralamıştır. Bakınız adalet mülkün temelidir. Adil olmak için aynı inancı, aynı dünya görüşünü paylaşmanız gerekmez.

Siz ancak zulüm bizdense ben bizden değilim diyebiliyorsanız adil olursunuz.