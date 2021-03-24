Konya'da 6 yaşındaki kız feci şekilde öldü! Yürek yakan detay: 2,5 yıl önce...

KONYA'da yağış sonucu çöken bahçe duvarının altında kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Ümmü Nigar, son yolculuğa uğurlandı. Sümeyye- Hidayet Yurduseven çiftinin 2,5 yıl önce de 5 aylık çocuklarını hastalık nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında, merkez Meram ilçesi Küçük Kovonağzı Mahallesi Aba Sokak'ta meydana geldi. Sümeyye Yurduseven, 3 çocuğundan en büyüğü Ümmü Nigar'dan, yakında oturan yengesine gidip, çamaşır suyu almasını istedi. Bunun üzerine bir sokak uzaktaki yengesine giderek, çamaşır suyu alan Ümmü Nigar, dönüş yolunda 2 katlı evin önünden geçerken, briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kaldı.



Olayı gören çevredekiler, küçük kızı yıkıntının altından çıkardı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan müdahaleye rağmen Ümmü Nigar, yaşamını yitirdi. Acı haberi alan anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları, geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirdi.







2,5 yıl önce de evlat kaybetmişler

Ümmü Nigar Yurduseven'in cenazesi, bugün Çomaklı Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından Çomaklı Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Öte yandan Sümeyye ve Hidayet Yurduseven çiftinin 2,5 yıl önce de 5 aylık çocuklarının hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.