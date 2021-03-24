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Ece Gürsel'den kötü haber: Bir yıl direndik ama...

Ünlü şarkıcı ve model Ece Gürsel, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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Koronavirüs testi yaptıran ve testi pozitif çıkan Ece Gürsel, yaşadığı süreci sosyal medya hesabından paylaştı . Gürsel "Bir yıl direndik ama koronavirüs buyurdu geldi bana. İlk üç gün grip olacak gibi hissettim kendimi. Sadece kırgınlık vardı vücudumda. İlaçla geçirmeye çalıştım, çünkü herhangi bir belirti yoktu. Fakat pazar akşamı ateşim aşırı yükselince test yaptırdım. Ve test pozitif. İki gündür yorucu geçiriyorum" dedi.

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