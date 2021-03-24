BIST 1.402
DOLAR 7,91
EURO 9,40
ALTIN 443,01
HABER /  POLİTİKA

Optimar'ın son seçim anketinde şoke eden sonuçlar yeni kurulan bazı partiler silindi

Kamuoyu araştırma şirketi Optimar, son anket sonuçlarını açıkladı. Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi yüzde 0.3 alırken, Babacan'ın Deva Partisi yüzde 1.3'de kalıyor. AK Parti'nin oy oranı ise 38.4 olarak görünüyor.

Abone ol

Muhalefetin ısrarla talep ettiği erken seçim için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 2023 Haziran'da yapılacağını söyleyerek tartışmaları noktalamıştı.

Partiler 2023 için seçim çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmaya devam ediyor. Son olarak Optimar Araştırma, Türkiye'nin Nabzı Mart 2021 anketini gerçekleştirdi.

Bugün genel seçim olsa kime oy verirsiniz sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, gelen cevaplar AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu.

AK PARTİ: Yüzde 38,4

CHP: Yüzde 24,4

HDP: Yüzde 11,5

MHP: Yüzde 10,5

İYİ PARTİ: Yüzde 10,3

DEVA PARTİSİ: Yüzde 1,3

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ: Yüzde 1,1

SAADET PARTİSİ: Yüzde 0.7

BBP: Yüzde 0,6

GELECEK PARTİSİ: Yüzde 0,3

YENİDEN REFAH PARTİSİ: Yüzde 0,3

DİĞER: Yüzde 0,6

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bomba patladı sandılar Erzurum'da gün ağarınca ortcaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Sessiz katil Gaziantep'te 77 kişiyi hastanelik etti: Acı haber geldi
Melih Gökçek'ten 'AK Parti kongresi' açıklaması: Test yaptırdık, salonda Kovid'li delege yok
1 kişi 30 kişiye covid-19 bulaştırdı! Kastamonu Valisi kötü haberi verdi: Ek tedbir sinyali
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'ndeki konuşmasında 81 ili tek tek selamladı
Ümraniye’de silahlı saldırı! Yaralı hastaneye kaldırıldı, polis saldırganı arıyor
Pfizer’dan koronavirüse karşı ilaç! Virüsün çoğalmasını engelliyor
Adana'daki emekli çiftin cinayet şüphelisinin kan donduran ifadesi! Her şey para içinmiş
Fatih Terim iki ismin biletini kesti Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu alıyor
Aksaray'da bıçakladığı kocası ölen Leyla'nın ifadesi çıktı: Daha önce uyarmıştım
AK Parti 7. Olağan Kongresi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve altın çağrısı
Yorumlar 46 yorum