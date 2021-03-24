Melih Gökçek'ten 'AK Parti kongresi' açıklaması: Test yaptırdık, salonda Kovid'li delege yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti kongresindeki kalabalıkla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Gökçek, "Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de kovid testi yaptırdık. Salona giren tek Kovid'li delege yok" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından AK Parti kongresindeki kalabalıkla ilgili eleştirilere yanıt verdi.

Salona alınan herkese AK Parti Genel Merkezi tarafından koronavirüs testi yapıldığını belirten Gökçek, şunları yazdı:

Böyle bir salonda toplandığımız için bizi tenkit ediyorsunuz. Biz bütün delegeler dün Genel Merkez'de kovid testi yaptırdık. Salona giren tek kovidli delege yok. Bilinmesini istedim.