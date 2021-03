Hatayspor'dan açıklama: Boupendza 3 tane İrfan Can eder

Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, ''Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi.'' dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Rahmi Vardı, bordo beyazlı ekibin gündemine ve Boupendza - Fenerbahçe görüşmelerine dair Spor Arena'ya açıklamalarda bulundu.

Boupendza - Fenerbahçe flörtüne dair bazı gerçekleri ilk kez açıklayan Rahmi Vardı ayrıca golcü ismin Krasnodar'ın kapısından dönen transfer sürecinin detaylarını spor kamuoyuyla paylaşarak yetenekli oyuncu hakkında ortaya atılan Premier Lig iddialarıyla birlikte 10 milyon avroluk yeni teklifi açıkladı.

''Kebabçı diye güldüğümüz adamlar dünyayı sallıyor''

Rahmi Vardı, şu ifadeleri kullandı; "Boupendza 350 bin Euro’luk bir oyuncu. Geçmişinde çok fazla gol yok. Aldığımızda oyuncunun amatör ligden olduğunu söylediler. Ben burada basın açıklaması yaptığımda ‘Kebapçıda futbolcu tanıtıyorlar’ diye gündem olmuştu. Bize gülmüşlerdi. Sonra ise ‘Kebabçı diye güldüğümüz adamlar dünyayı sallıyor’ diye haberler çıkmaya başladı. Futbolcu alıyoruz, amatör deniliyor. Bunlara rağmen biz bu transferleri gerçekleştirdik ve başarılı olduk.

''Bu oyuncu risk alınarak alındı''

Ben Boupendza’nın ilk antrenmanını Erzurum maçında izleme şansı buldum. O zaman ilk antrenmanında gördüğümde ‘Tank gibi adam’ demiş ve gelecekte Türkiye’nin en iyi futbolcusu olacak demiştim. Şimdi ise Boupendza demiyoruz ‘Golpendza’ diyoruz. Bu oyuncu risk alınarak alındı. Keza Traore de Monaco’da tutunamamış bir oyuncuydu, biz yine risk alarak bu oyuncuyu takımımıza kattık. Biz en başında şunu söyledik. Hatayspor’un şöhretli oyuncu ve hoca ile işi olmaz, şöhreti Hatayspor yaratır.

''Mesut Özil’i bile sollayacaktı''

Transfer gerçekleşseydi, Hatay’a çok büyük bir hava katacaktı. Mesut Özil’i bile sollayacaktı. Yapılan sağlık değerlendirmeleri sonucunda gelecekte sakatlık durumunun nüksedebileceği ve Hatayspor’a çok fazla başarı getiremeyebileceği değerlendirilerek transferden vazgeçildi.

''Bizim bugüne kadar Fenerbahçe ile ilgili bir açıklamamız olmadı''

Fenerbahçe konusunda da çok spekülasyon oldu. Benim ağzımdan çıkmayan bir söz kullanılarak, Hatayspor’un Boupendza’yı Fenerbahçe’ye vereceğini ifade edildi. Hatta iddiaların içerisine Sayın Ali Koç da dahil edildi ve işi farklı bir boyuta taşıdılar. Bizim bugüne kadar Fenerbahçe ile ilgili bir açıklamamız olmadı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Hatay ziyaretinde biz yönetim olarak kendilerini misafir ettik. Orada konuşuldu, fiyatta anlaşılamadı. Fenerbahçe transfer bedelinin yarısını para yarısını ise oyuncu transferi ile karşılamak istedi. Bizim de futbolcuya ihtiyacımızın olmadığını, Fenerbahçe ve diğer büyük takımların futbolcularının Hatay’da top oynayamayacağını dile getirmemiz üzerine karşılıklı olarak teşekkür edilerek görüşmeler noktalandı.

"Boupendza 3 tane İrfan Can eder''

Dünyada golcü sorunu var, bu Fenerbahçe’ye has bir durum değil. Boupendza 3 tane İrfan Can eder. Boupendza sakatlığı dolayısıyla çekildi, iki haftadır gol atamıyoruz. Boupendza Fenerbahçe kadrosunda olsaydı, güzel bir performans gösterebilirdi. Sıradan bir forvet değil, bir anda defansta, ikinci bölgede, üçüncü bölgede görülebiliyor."