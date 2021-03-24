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HABER /  POLİTİKA

Akit gazetesinden tartışma yaratacak ifadeler: Hilafetin yeniden tesisi hayal değil

Yeni Akit gazetesi, Eski Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça röportajındaki "hilafet" açıklamasına yönelik tepkilere yanıt verdi. Akit, "Hilafetin yeniden tesisi hayal değil, Akit'e çemkirenler bunu böyle bilsin!" ifadelerine yer verdi.

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Eski Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, verdiği röportajda “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir" açıklaması yaptı. Yeni Akit gazetesi de, 22 Mart’ta Ağırakça'nın sözlerini sürmanşetine taşıdı. 

Ağırakça röportajındaki "hilafet" açıklamasına tepkiler gelince Akit, konuya ilişkin tartışma yaratacak ifadeler kullandı.

"Akit’e çemkirenler bunu böyle bilsin"

 “Hilafet ilga edilmedi ki, TBMM’nin şahs-ı manevisinde mündemiç kılındı." diyen Akit, "Yani kaldırılmadı, Meclis tarafından muhafaza altına alındı. Dolayısıyla hilafetin yeniden tesisi yalan falan değildir. Akit’e çemkirenler bunu böyle bilsin” ifadelerini kullandı.

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