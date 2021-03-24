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Elon Musk Twitter'dan duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz

Tesla CEO'su Elon Musk, ABD'de Tesla marka araçların Bitcoin ile satın alınabileceğini açıkladı. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Musk, 'Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz' dedi.

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Ocak ayında Elon Musk, 1,5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuştu. Ardından Musk, kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da artık ödemelerin kripto paralarla yapılacağını da eklemişti.

Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Bitcoin cinsinden varlıklarıyla ilgili bildirimde bulunmuştu. Açıklamalardan sonra  Bitcoin'in değeri yüzde 14 artarak yeni bir rekorla 43,968 dolara çıkmıştı.

Dünyaca ünlü isim Elon Musk, CEO’su olduğu dünya devi Tesla’nın araçlarının satışında Bitcoin’i (BTC) ödeme yöntemi olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

"Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz"
Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Bitcoin işlemlerinin yürütülmesi için kendi açık kodlu yazılımlarını kullanacaklarını ifade eden Musk, yıl sonundan itibaren ABD dışı ülkelerde de Bitcoin ile işlem yapılacağını söyledi.

Bitcoin hareketlendi
Elon Musk'ın açıklamasının ardından Bitcoin'de hareketlilik yeniden başladı. Son bir saatte Bitcoin yüzde 2,8'lik bir artışla 55 bin 261,90 dolar seviyesinde seyrediyor. 

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