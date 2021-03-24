ABD'de kanalizasyon çukurunda mahsur kalan kadın günler sonra kurtarıldı

ABD'de kanalizasyon çukuruna düşen kadın günlerce kurtarılmayı bekledi. Çukurdaki esaret, yardım çığlıklarının duyulmasıyla son buldu. Yetkililer, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu açıkladı.

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Florida eyaletinin Atlantic Avenue kentinde günlerdir kayıp olan bir kadın, kanalizasyon çukurundan kurtarıldı. İtfaiye yetkileri tarafından yapılan açıklamada, kadının 2 metre derinliğindeki kanalizasyon çukurunda günlerce yaşam mücadelesi verdiği ve yardım çığlıklarını yoldan geçenlerin duyduğu belirtildi.

Kaç gündür çukurda bilinmiyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri çukurun üstüne bulunan kaldırımı kırarak, kanalizasyon çukurundan kadını merdiven yardımıyla çıkardı.

Polis, kurtarılan kadının günlerdir kayıp olduğunu, kanalizasyon çukuruna nasıl düştüğünü ve mağdurun kaç gündür bu çukurda kaldığını tespit edebilmek için inceleme başlattıklarını duyurdu.