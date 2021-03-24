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Fransa Cumhurbaşkanı Macron iyice saçmaladı! Türkiye müdahale edebilir

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'nın Fransa seçimlerine "müdahale edebileceği" saçmalığını ortaya attı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin “yaklaşan Fransa seçimlerine müdahale edebileceğinden endişe duyduğunu” söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris ile Ankara arasındaki gergin ilişkiler hakkında yorumda bulunarak, Türkiye'nin Fransa seçimlerine “müdahale edebileceği” iddiasını ortaya attı.

Bloomberg'in aktardığı habere göre, dün France 5 kanalına demeç veren Macron, Türkiye'nin yaklaşan seçimleri “etkilemeye çalışacağından duyduğu endişeyi” dile getirerek, "Tehditler örtülü değil, bence bu nedenle oldukça net olmalıyız" dedi.

Öte yandan Macron, Türkiye'nin seçimlere ne şekilde “müdahale etmeye” çalışacağı, bu yılın haziran ayındaki bölgesel seçimleri mi 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerini mi yoksa her ikisini de mi 'hedef alacağı' konusuna herhangi bir açıklama getirmedi.

Türkiye'nin, yalnızca “kamuoyunu hedefleyeceğini” öne süren Fransa Cumhurbaşkanı'nın, burada Ankara'nın muhtemelen okullar, camiler ve diğer kurumlar aracılığıyla Türk diasporasının belirli bölümlerindeki etkisine atıfta bulunduğu düşünülüyor.

'Türkiye önemli bir ticaret ortağı'
Bununla birlikte Macron, Türkiye ile diyaloğun hala gerekli olduğuna vurgu yaparak, NATO üyesi Türkiye'nin önemli bir ticaret ortağı, göç sorunu konusunda önemli bir müttefik olduğuna dikkat çekti.

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