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İstanbul'da DEAŞ'a operasyon! 18 kişi gözaltına alındı

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon yapıldı. Operasyonlarda 18 kişi gözaltına alınırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

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Terörle mücadele kapsamında İstanbul'da 10 farklı ilçede belirlenen 15 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, gözaltına alınan zanlıların kullandığı cep telefonlarına da el konuldu.

Esenyurt'ta belirlenen adrese yapılan operasyonda biri kadın 2 kişi gözaltına alınırken, Sultanbeyli'de belirlenen adrese yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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