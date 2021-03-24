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Uğurcan Çakır için 20 milyon euro! Son talibi İtalya'dan

İnter, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro’yu gözden çıkardı, bordo-mavilileri İtalyanlardan 20 milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay talep etti.

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İngiltere, İspanya ve Almanya'dan birçok kulübün transfer listesinde yer alan Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın son talibi İtalya'dan İnter. 

Sezon sonunda kalecileri Handanovic (36) ve Padelli (35) ile yollarını ayırması beklenen Milano ekibinin, 24 yaşındaki kaleci için bonuslarla birlikte 15 milyon Euro'ya yakın bir teklif hazırladığı öğrenildi. Ancak bordomavili yönetimin Uğurcan için beklentisi en az 20 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20'lik pay. 

Trabzonspor, başarılı file bekçisinin Milli Takım'da göstereceği performansa da güveniyor. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası, başarılı eldiven için kritik bir viraj.

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