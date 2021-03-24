Erol Bulut'un yerine Gallardo! Emre Belözoğlu sordu Simeone önerdi

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktörlük görevi için eski hocası Diego Simeone'den fikir aldı. Löw de Fenerbahçe'nin listesindeki diğer isim.

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Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevine son verilmesine artık kesin gözüyle bakılıyor. Hem sezon başında hem de devre arasında flaş transferlere imza atarak geniş bir kadro kuran sarı-lacivertliler, ligin son düzlüğüne girilirken lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde. Camia, oynanan oyundan da memnun değil. Ali Koç yönetimi milli arada Erol Bulut'la yolları ayırmanın planlarını yapıyor. Deneyimli hocanın yerine ise 2 aday var.

Belirsizlik sürüyor

Sabah'ın haberine göre; Erol Bulut'un ne zaman görevden alınacağı ise belirsizliğini koruyor. Sezon devam ederken teknik direktör değişiminin zorluğu nedeniyle Fenerbahçe, 46 yaşındaki çalıştırıcıyı sezon sonuna kadar görevde tutabilir. Bununla birlikte aranan hoca sezon devam ederken bulunursa, ekibini tanıma adına şimdiden göreve getirilmesi de ihtimal dahilinde.

En ciddisi Marcelo Gallardo

Fenerbahçe için birçok isim ortaya atılırken, en ciddisi Marcelo Gallardo. Arjantin TNT Sports kanalındaki bir programda, sarı-lacivertlilerin Gallardo'ya teklif yaptığı ve teknik adamın bunu kabul edebileceği duyuruldu. TNT Sports kanalına bağlanan Arjantinli gazeteci Martin Castilla da Gallardo'nun Fenerbahçe'ye teklif sunacağını ifade etmişti. Sarı-Lacivertlilerle ilgili son iddia ise Arjantin'den geldi. Arjantinli gazeteci Martin Castilla, Fenerbahçe'nin River Plate'in hocası Marcelo Gallardo'yu takımın başına geçirmek istediği öne sürdü.

''Gallardo Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir''

TNT Sports kanalındaki yayınlanan futbol programında konuşan Castilla şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe birkaç gün içerisinde Gallardo ile bir araya gelerek teklifini sunacak. Gallardo teklifi kabul ederse 2014 yılından bu yana başında olduğu River Platte'ten ayrılıp, Türk futboluna geçiş yapabilir. Fenerbahçe'nin teklifi maddi anlamda oldukça tatmin edici olacak gibi görünüyor. Tarafların birkaç gün içerisinde bir araya gelecek. Gallardo Fenerbahçe'nin teklifini kabul edebilir."

Öte yandan sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, eski takımı Atletico Madrid'den hocası Simeone'den fikir aldığı, Arjantinli teknik adamın da, "Gallardo iyi seçim olur" dediği belirtildi.

Löw sıcak bakıyor

Bununla birlikte Joachim Löw iddiaları da sıcaklığını koruyor. Başkan Ali Koç'un Alman teknik adam ile dolaylı temas kurduğu ve Löw'ün ilk temasta F.Bahçe'de ikinci kez görev alma konusunda olumlu olduğu bildirildi. Avrupa Şampiyonası sonrası Alman Milli Takımı'nı bırakacak olan 61 yaşındaki hocanın adı birçok dev kulüple anılıyor.

Serhat Akın: Löw'le anlaşıldığını duyuyorum

Sabah'a konuşan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Serhat Akın, şu ifadeleri kullandı; "Joachim Löw'ün Almanya'yı bırakacağını çok önceden biliyordum. Mesut'u Almanya'ya kazandırmış, Fenerbahçe'yi seviyor. Sağdan soldan Löw'le anlaşıldığını duyuyorum. Ben söylediğimde herkes kızdı. Ben çalışan değilim, bu işten bir çıkarım yok ki. Şu an futbolcu olsam ve kenarda Erol Bulut Mehmet Yozgatlı'yı görmek beni motive etmez. Ama Löw motive eder. Yüzde 10-20 formum artar. Ben Erol Bulut'un takımı ateşlediğini sanmıyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş'ı isterse 5 dakikada nakavt edecek bir kadroya sahip. Ama Erol Bulut bu takımı çalıştıramadı."