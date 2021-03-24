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İzmir'de defalarca bıçaklayıp öldürdü! Bakın nerede yakalandı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de 18 yaşındaki Murat Çelik'i defalarca bıçaklayıp öldüren Nurullah Ç. ve Muhammet İkbal Ş. yakayı ele verdi.

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Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde 20 Mart Cumartesi günü saat 18.00 sıralarında Murat Çelik, Nurrullah Ç. (21) ve Muhammet İkbal Ş. (18) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Nurullah Ç. ve Muhammet İkbal Ş., Çelik'i vücudunun birçok yerinden bıçakladı. 2 şüpheli olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Bıçaklı kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çelik, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Olay sonrası Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan Muhammet İkbal Ş. ile Nurullah Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Saklandığı adreste yakalandı
Polisin, şüphelilerin yakalanması için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Muhammet İkbal Ş., dün saat 18.00 sıralarında Doğançay Mezarlığı yakınında kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet İkbal Ş.'nin ifadeleri doğrultusunda, Nurullah Ç.'nin de Karşıyaka ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu öğrenildi. Harekete geçen polis ekipleri, saat 01.00 sıralarında Nurullah Ç.'yi saklandığı adreste yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayet ile ilgili soruşturma sürüyor.

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