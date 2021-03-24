İzmir Büyükşehir Belediyesi 4 yaşındaki çocuğa icra başlatmıştı! O aile konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4 yaşındaki D.R.’ye ölen babasının borcundan dolayı icra takibi başlattı. Anne, “Çocuğunuz borcu nasıl ödeyecek?” diyen belediye avukatına, “Kızım şu an kreşte. Gelince kendisine sorayım” dedi

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı su ve kanalizasyon şirketi İZSU, 4 yaşındaki çocuğa icra takibi başlattı. Skandal olay, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Avukat Özgür Hızal'ın açıklamasıyla gündeme geldi.

Hızal, Twitter hesabından İZSU'nun ölen babasının borcundan dolayı 2017 doğumlu 4 yaşındaki bir çocuğa icra takibi gönderdiğini açıkladı. Hızal, "Kayıp kaçaktan dolayı yılda 660 milyon TL'yi havaya kaptıran İZSU'nun 2017 doğumlu çocuğa vefat eden babasının borcu için icra takibi başlattığını üzülerek öğrendik. Yaptığınız hataların bedelini İzmir'in evlatlarına ödetemezsiniz" dedi.

6 bin 930 lira borç

İZSU'nun icra takibi başlattığı 4 yaşındaki D.R.'nin kuaförlük yapan babası A.R.'nin (39) geçen yıl Gaziemir'de, astsubay Köksal Doğru tarafından kuaför dükkânında bulunan üç kişi ile birlikte uğradığı silahlı saldırıda öldürüldüğü ortaya çıktı. Küçük kıza gönderilen icra takibinde belirtilen 6 bin 930 liralık borcun kızın ölen babasına ait kuaför dükkânından kaldığı belirlendi.



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'Büyük şok yaşadık'

Yaşananlardan büyük üzüntü duyduklarını belirten ailenin yakınları, annenin sağlık çalışanı olduğunu ve konu hakkında konuşmak istemediğini söyledi. İcra takibi başlatıldıktan sonra İZSU'nun avukatının anneyi arayıp "Borcu nasıl ödeyecek?" diye sorduğunu belirten ailenin yakınları, "Avukat, annesine 4 yaşındaki D.R.'nin borcu nasıl ödeyeceğini sormuş.

Annesi de 'Şu an kızım kreşte. Gelince kendisine sorayım' karşılığını vermiş" diye konuştu. D.R.'nin annesinin, babasından yaklaşık 1.5 yıl kadar önce boşandığını belirten yakınları, "Anne maddi durumu iyi olmadığı için kızıyla birlikte Güzelbahçe'de yaşayan anne babasının yanına taşındı.

'Bu nasıl belediyecilik'

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın ortaya çıkardığı skandala tepki yağdı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili, "CHP'li Büyükşehir Belediyesi, babası vefat etmiş 4 yaşındaki bir çocuğu su borcu için icraya vermiş! Bu nasıl bir su politikası, nasıl bir sistem zafiyeti, nasıl bir derman belediyeciliğidir?!" dedi. AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Recep Tayyip Taslak, "Bu zulümdür ve kabul edilemez" diye konuştu.

Kaynak: Sabah