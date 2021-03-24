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Rus savaş gemilerinden Karadeniz'de tatbikat! NATO tatbikatının yapıldığı bölge

Rus Filosu'na ait 2 fırkateyn, Karadeniz'de halihazırda NATO tatbikatının yapıldığı bölgede 'düşmana ait hedefleri imha etme' simülasyonu gerçekleştirdi

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Karadeniz Filosu'ndan yapılan açıklamada, "Filoya ait 'Amiral Makarov' ve 'Amiral Essen' fırkateynlerinin mürettebatları, Karadeniz'deki deniz askeri eğitim poligonlarından birinde, sembolik düşmanın gemi birliğini imha etme tatbikatını gerçekleştirdi" ifadelerine yer verildi. Tatbikat konusuna göre, menşei belirsiz bir insansız hava aracı, kıyı keşif araçları tarafından tespit edildi. Aracın, düşmana ait bir gemiye indiği belirlendi. Ardından filo komutanlığı, 2 fırkateyne acilen bölgeye giderek dronların yeni uçuşlarını önleme emrini verdi.

Füze ve toplarla saldırı algoritması işledi

'Amiral Makarov' ve 'Amiral Essen', sembolik düşmana ait gemi grubunu tespit ettiler ve yakınlaşmaya çalıştığı sırada saldırıya uğradılar. Sembolik deniz muharebesine giren fırkateynler, hava savunma araçları ve elektronik harp araçlarının aktif ve pasif parazitlerine başvurarak füze saldırısını püskürttü.

Açıklamada, "Ardından her iki savaş gemimiz, sembolik düşmana ait deniz hedeflerine yönelik füze ve toplarla saldırı algoritmasını işledi" denildi.

Halihazırda Karadeniz'de, Romanya başkanlığında NATO'nun 'Sea Shield-21' tatbikatı devam ediyor. Tatbikata Bulgaristan, Yunanistan, İspanya, Hollanda, Polonya, Romanya, ABD ve Türkiye'ye ait gemiler katılıyor.

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