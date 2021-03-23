İstanbul Yenikapı metrosunda korkutan kalabalık
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının artış göstermesine rağmen vatandaşların İstanbul'da metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında oluşturduğu yoğunluk korkuttu.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği bu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluşturması dikkat çekti.
Mesai saatinin bitimiyle birlikte İstanbul'daki metrobüs, metro, tramvay gibi toplu taşıma araçlarında yoğunluklar oluştu.
Yetkililerin uyarılarına rağmen Yenikapı-Hacıosman metro hattında oluşan yoğunlukla birlikte vatandaşların sosyal mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü.