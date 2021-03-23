Türkiye 23 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 211 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, can kaybı 30 bin 316 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 23 Mart 2021 Salı günü verilerine göre; son 24 saatte 211 bin 848 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 1006 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 138 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye çıktı.

Toplam test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4.2, yatak doluluk oranı yüzde 53.8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23.3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.