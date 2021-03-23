BIST 1.377
DOLAR 7,87
EURO 9,40
ALTIN 436,27
HABER /  EKONOMİ
ADV Zekat berekettir, iyiliktir, rahmettir,  arınmaktır, şükürdür

Tedbirlerin sonuç vermesi sonrası Borsa İstanbul yeşile döndü

İhlas Haber Ajansı

Borsa İstanbul'da manipülasyonlara karşı alınan bir dizi tedbir sonuç verdi. Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10'a yakın düşüşle kapatan, salı gününe ise yüzde 5,4 düşüşle başlayan Borsa İstanbul, tepki alımlarının da gerçekleşmesiyle toparlanmaya başladı ve öğlen saatlerinde artıya geçti.

Abone ol

Haftanın ilk işlem gününü yüzde 10’a yakın kayıpla kapatan Borsa İstanbul, haftanın ikinci işlem gününe de yüzde 5,4 düşüşle başlamıştı. Devre kesici uygulamalarının da 2 gündür uygulanmasıyla Borsa İstanbul’da düşüş yavaşladı.

Güne yüzde 5,4 düşüşle başlayan BIST100 endeksi kapanışa saatler kala artıya geçti. Tepki alımlarıyla birlikte hisse senetlerinde artış yaşanırken; Borsa İstanbul da toparlanma sürecine girdi.

Borsa İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) başkanlığında yaşanan değişim haberinin ardından ilk işlem gününü yüzde 9,79 düşüşle 1,379 puandan tamamlamıştı. Piyasalarda yaşanan tedirginliğin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle başlayan Borsa İstanbul'un öğle saatlerinde artıya geçtiği gözlendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Şenol Güneş-F.Bahçe iddialarına net yanıt
Kocaeli'de yük gemisinde 3 ton 860 kilogram esrar ele geçirildi
Gram altın 600 liraya çıkacak! Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş tarih verdi 'bekleyin' dedi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü
Cem Adrian'ın babası hayatını kaybetti kanser tedavisi görüyordu
Ünlü programa konuk oldu! Mehmet Öz'e tepki yağdı
Tekirdağ'da kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptılar! İkisi de tutuklandı
Karaman'da devrilen traktör babanın ölümüne neden oldu kızı yaralı
Rabobank'ın dolar/TL analizi korkuttu çift hanelere ulaşabilir
Erzurumspor İsmail Kartal'ı resmen açıkladı
Yorumlar 2 yorum