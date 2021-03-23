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Karısı kocasını kadınla aldattı! Mahkemenin kararı şok etti

JAPONYA'da mahkemeye taşınan aldatma davasının altından eşcinsel ilişki çıktı. Mahkeme kocasını aldatan kadının sevgilisine cezayı kesti.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir adam, eşinin kendisini aldattığını öğrendi. Ancak adam bir erkekle değil bir kadınla aldatılıyordu. Bunun üzerine olay mahkemeye taşındı. Mahkeme, adamın eşini değil, adamı aldattığı kadını suçlu bularak adama 700 sterlin tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme sırasında eşler arasında tansiyon yükseldi. Kadın evliliklerinin bitmesinin bir başkasıyla yatmasının bir bağlantısı olmadığını söyledi. Ancak mahkeme yine de 'evlilik huzurunu bozduğu' gerekçesiyle bu aşk üçgeninin 3. köşesi olan kadını suçlu buldu.

Japonya'da mahkeme geçen yıl da benzer bir karar vermişti. Ülke G7 üyesi olup eşcinsel evlilikleri yasal görmeyen tek ülke olmasına rağmen hukuk sisteminin her iki davada da eşcinsel birliktelikleri heteroseksüel evliliklerle aynı düzeyde 'eşit' gördüğü için böyle bir karar verdiği belirtiliyor.

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